Schauspieler Helmut Berger gestorben

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg, wie mehrere Medien unter Berufung auf seine Agentur berichten. Berger galt in den späten 1960er- und 1970er-Jahren als einer der populärsten Filmschauspieler im europäischen Kino.

Bekannt war er vor allem für seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, dessen Lebensgefährte er später wurde. Nach dem Tod Viscontis im Jahr 1976 ließen Bergers Erfolge langsam nach. Zwischenzeitlich zog er sich auch aus der Öffentlichkeit zurück.

Für Aufmerksamkeit sorgte allerdings später im Jahr 2013 nochmal seine Teilnahme in der siebten Staffel der Fernsehsendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2019 beendete er schließlich seine Schauspielkarriere.