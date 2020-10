Schauspielerin Nina Hoss: „Der Tod ist nicht der große Horror“

Schauspielerin Nina Hoss kann dem Tod etwas Tröstliches abgewinnen: „Meine Mutter habe ich lange gepflegt, sie war schwer krank. Ich bin den Weg mit ihr zu Ende gegangen“, sagte Hoss dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). Dadurch, dass sie davor nicht zurückgescheut sei, habe sie begriffen, „dass es nicht schlimm ist, wo wir hingehen“.

Nina Hoss, über dts Nachrichtenagentur

Der „letzte Moment“ sei „wie ein Lächeln“ gewesen, so die Schauspielerin. „Am Ende dieser Reise ist der Tod nicht mehr der große Horror. Man kann sich gegenseitig loslassen. Wie heißt es so schön: Gehe in Frieden“, sagte die 45-Jährige dem RND. Hoss ist vom 29. Oktober an im Kino im Sterbedrama „Schwesterlein“ zusammen mit Lars Eidinger zu sehen.