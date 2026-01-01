Scheunenbrand in Baunach: 100.000 Euro Schaden, Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

In der Silvesternacht ist es im Ortsteil Dorgendorf in Baunach, Landkreis Bamberg, zu einem Scheunenbrand in der Talstraße gekommen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt derzeit zur Ursache des Feuers.

Bewohner bemerken Brand in der Nacht

In der Nacht zum 1. Januar, gegen 0.50 Uhr, entdeckten Anwohner in der Talstraße ein Feuer in ihrer freistehenden Scheune. Sie versuchten zunächst, die Flammen eigenständig zu löschen. Das Feuer breitete sich jedoch schnell auf weitere Teile des Gebäudes aus.

Feuerwehr löscht Flammen erfolgreich

Die Feuerwehr konnte letztlich das Feuer unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die genaue Ursache des Brandes konnte bisher nicht abschließend festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Feuers zu klären.