Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
6 C
London
type here...
Subscribe
Scheunenbrand in Baunach: 100.000 Euro Schaden, Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Scheunenbrand in Baunach: 100.000 Euro Schaden, Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Silvesternacht ist es im Ortsteil Dorgendorf in Baunach, Landkreis Bamberg, zu einem Scheunenbrand in der Talstraße gekommen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt derzeit zur Ursache des Feuers.

Bewohner bemerken Brand in der Nacht

In der Nacht zum 1. Januar, gegen 0.50 Uhr, entdeckten Anwohner in der Talstraße ein Feuer in ihrer freistehenden Scheune. Sie versuchten zunächst, die Flammen eigenständig zu löschen. Das Feuer breitete sich jedoch schnell auf weitere Teile des Gebäudes aus.

Feuerwehr löscht Flammen erfolgreich

Die Feuerwehr konnte letztlich das Feuer unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die genaue Ursache des Brandes konnte bisher nicht abschließend festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Feuers zu klären.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Überregionale Nachrichten

McDonald’s Deutschland senkt Preise teils um mehr als 15 %

0
Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Speisen...

Neueste Artikel