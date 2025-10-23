Newsletter
Scheunenbrand in Dombühl: 300.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Scheunenbrand in Dombühl: 300.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, brach auf einem Anwesen in Dombühl, Landkreis Ansbach, ein Feuer aus. Eine dort stehende Scheune brannte vollständig nieder. Zum Glück wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Feuerwehreinsatz in Dombühl

Um 09:30 Uhr wurde der Brand der Scheune in der Hauptstraße über die integrierte Leitstelle gemeldet. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung fest. Umgehend wurde die Ortseinfahrt Kloster Sulz gesperrt, um eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz

Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus umliegenden Gemeinden rückten aus, um das Feuer möglichst schnell unter Kontrolle zu bringen. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Auch die beiden in der Scheune befindlichen Schafe wurden unverletzt gerettet.

Ermittlungen der Kriminalpolizei aufgenommen

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen, kann jedoch den Brandort erst am morgigen Freitag betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 300.000 Euro.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

