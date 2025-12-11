Scheunenbrand in Niederndorf verursacht 100.000 Euro Schaden – Keine Verletzten

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, brach in Niederndorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein Feuer aus, das eine Scheune verwüstete. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Feuerwehreinsatz in der Nacht

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen 02:00 Uhr in der Niederndorfer Hauptstraße den Brand und rief die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Ort eintrafen, stand die Scheune bereits komplett in Flammen. In der Scheune waren hauptsächlich Maschinen untergebracht.

Schaden in sechsstelliger Höhe

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Erfreulicherweise kamen bei dem Brand weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

Ursache des Feuers noch ungeklärt

Die Hintergründe des Feuers sind bislang noch unklar. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.