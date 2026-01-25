Scheunenbrand in Oberhaid: Wohnhaus beschädigt, Kripo ermittelt

In Oberhaid (Lkr. Bamberg) kam es am Samstagabend zu einem Großbrand in der Bahnhofstraße, als eine Scheune Feuer fing. Glücklicherweise blieb das angrenzende Wohnhaus von einem Vollbrand verschont, erlitt jedoch gewisse Schäden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes führt die Kriminalpolizei Bamberg.

Schneller Einsatz der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Gegen 20:15 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr wegen des Feuers in einem Nebengebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand und brannte letztlich vollständig aus. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergriffen. Dennoch entstand an diesem durch Hitze und Rauch erheblicher Schaden.

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Insgesamt waren 94 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.