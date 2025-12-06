Newsletter
Scheunenbrand in Steinhöring: Hoher Sachschaden und Verletzter
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Scheunenbrand in Steinhöring: Hoher Sachschaden und Verletzter

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Samstag brach in einer Scheune im Steinhöringer Ortsteil Kraiß ein Feuer aus. Gegen 00:20 Uhr bemerkten Gäste einer Feier dort ein auffälliges Knistern. Sie stellten schnell fest, dass der Dachstuhl der Scheune bereits in Flammen stand.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren traf rasch vor Ort ein, doch die Scheune stand bereits in Vollbrand. Das Feuer griff zudem auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Trotz der Intensityität des Feuers konnte das Wohnhaus letztlich gerettet werden. Die Scheune hingegen brannte vollständig ab.

Hoher Sachschaden und Verletzter

Der durch den Brand verursachte Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein Anwesender musste wegen Verdachts auf Inhalation von Rauchgasen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, alle anderen blieben glücklicherweise unverletzt.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. In den kommenden Tagen ist eine umfassende Begehung des Brandorts geplant, um der Ursache auf den Grund zu gehen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

