Scheunenbrand in Thannhausen: Feuerwehr verhindert größeren Schaden, Ermittlungen laufen

In Thannhausen brach am Montagabend ein Feuer in einer Scheune aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehrkräfte konnten jedoch Teile der Scheune und deren Inventar gerettet werden.

Löschkräfte aus der Region im Einsatz

Die Feuerwehren aus Krumbach, Balzhausen, Thannhausen, Bayersried, Muttershofen, Memmenhausen, Ziemetshausen und Burg waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar und wird momentan ermittelt.

Ermittlungen und Schadenshöhe

Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen leitete der Kriminaldauerdienst Memmingen ein. Die weiteren Untersuchungen übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.