Schlägerei in der Augsburger Maxstraße – 42-Jähriger greift Türsteher an

Am Samstag (14.05.2022), gegen 01:10 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Maximilianstraße zu einer Streitigkeit zwischen einem 42-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Der 42-Jährige ging unvermittelt auf den Türsteher los, der die Streitigkeit schlichten wollte und verpasste diesem einen Kopfstoß.





Daraufhin wurde der Mann durch mehrere Türsteher bis zum Eintreffen der Polizei



festgehalten. Die Beamten wurden sofort von dem 42-Jährigen beleidigt und bedroht.



Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung sollte der Mann in



den Polizeiarrest gebracht werden. Er weigerte sich jedoch in das Polizeifahrzeug zu



steigen und versuchte schließlich nach einem Beamten zu treten.

Im Polizeiarrest verweigerte der 42-Jährige zunächst einen Alkoholtest, später ergab



dieser einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen



Widerstand, Bedrohung und Beleidigung

