Sonntag, November 9, 2025
Polizeipräsidium Mittelfranken
Schlägerei in Nürnberger Bar führt zu Festnahmen: Haftbefehl und gefälschte Dokumente entdeckt

NÜRNBERG. In der Nacht zum Samstag, dem 8. November 2025, kam es in einer Bar in der Nürnberger Innenstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen. Einer der Männer hatte bereits einen Haftbefehl gegen sich.

Schlägerei und Verletzter in der Sandstraße

Gegen 3:30 Uhr alarmierte ein Notruf die Polizei zu einer Bar in der Sandstraße. Dort war eine Prügelei zwischen mehreren Männern ausgebrochen. In deren Verlauf attackierten zwei Männer einen 24-jährigen Kroaten mit Faustschlägen und Kniestößen. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer flohen noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Erfolgreiche Fahndung in der Nürnberger Innenstadt

Eine Zivilstreife der Nürnberger Polizei konnte die beiden flüchtigen Verdächtigen später in der Fußgängerzone identifizieren. Zusammen mit einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurden der 25- und der 35-jährige Kosovare festgenommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Männer gefälschte Dokumente mitführten. Ein bestehender Haftbefehl lag gegen den jüngeren Verdächtigen vor.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Urkundenfälschung

Die Polizei stellte die gefälschten Ausweisdokumente sicher und führte eine erkennungsdienstliche Behandlung bei beiden Verdächtigen durch. Sie werden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Urkundenfälschung ermittelt. Der 25-Jährige befindet sich aufgrund des Haftbefehls derzeit in polizeilichem Gewahrsam und wird der Justiz überstellt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

