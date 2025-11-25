Schlägerei in S-Bahn von Baldham: 19-Jährige flüchtet nach körperlicher Auseinandersetzung

Am Montagmorgen, dem 24. November, kam es in einer S-Bahn auf der Strecke von Baldham nach Haar zu einem Zwischenfall, der für Aufregung sorgte. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Reisenden brachte die Bundespolizei dazu, am Tatort Ermittlungen aufzunehmen.

Konflikt wegen einer Tasche eskaliert

Auslöser der Auseinandersetzung war eine 40-jährige Deutsche, die gegen 8 Uhr versehentlich auf die Tasche einer 19-Jährigen setzte. Die junge Frau reagierte daraufhin verbal aggressiv und zog der älteren Frau an den Haaren, bevor sie sie zu Boden stieß. Eine 38-jährige Zeugin versuchte, die beiden Frauen zu trennen, wurde jedoch ebenfalls angegriffen. Auch ihr zog die 19-Jährige an den Haaren und attackierte sie.

Flucht und Fahndung

Die 19-Jährige und die 40-Jährige verließen die S-Bahn am Haltepunkt Haar. Die Tatverdächtige floh anschließend mit einem Bus und konnte bei der Fahndung zunächst nicht angetroffen werden. Dank der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnte jedoch schnell ihr Arbeitsplatz ermittelt und ihre Personalien festgestellt werden.

Folgen und Ermittlungen

Die 40-jährige Frau erlitt eine leichte Schwellung im Gesicht, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die 38-jährige Zeugin, eine Kosovarin, klagte nach dem Vorfall über Schmerzen und behielt sich vor, einen Arzt aufzusuchen. Die Bundespolizei führt nun Ermittlungen gegen die 19-Jährige wegen Körperverletzung.