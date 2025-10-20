Newsletter
Schlägerei mit Eisenrohr im Einkaufszentrum in Kulmbach: Polizei fasst flüchtige Verdächtige schnell
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagnachmittag kam es in Kulmbach, im Bereich des Einkaufszentrums „fritz“, zu einem gewalttätigen Vorfall zwischen mehreren alkoholisierten Männern. Die Kulmbacher Polizei, verstärkt durch Streifen aus der Umgebung, konnte die Beteiligten rasch festnehmen. Doch die Aggressionen setzten sich auch in der Zelle fort.

Schlägerei und Einsatz der Polizei

Gegen 17.20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. In der Fritz-Hornschuch-Straße hatten ein 33-jähriger Deutscher und zwei syrische Männer im Alter von 21 und 20 Jahren zunächst mündlich gestritten, bevor der Streit in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Ein Eisenrohr wurde von einem der jüngeren Männer ergriffen und gegen das Bein des 33-Jährigen geschlagen, was zu einer blutenden Wunde führte.

Festnahme und weitere Eskalation

Während eine Polizeistreife dem verletzten Deutschen Erste Hilfe leistete, lief die Fahndung nach den geflüchteten Syrern. Dank Zeugenangaben und weiterer Ermittlungen konnten die beiden schnell aufgespürt und festgenommen werden. Auf der Wache angekommen, zeigte sich der 33-Jährige, der sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert hatte, weiter aggressiv in seiner Zelle. Ein Arzt bestätigte, dass der Mann haftfähig ist, sodass alle drei Beteiligten bis Samstagmorgen im Polizeigewahrsam blieben. Ihnen stehen nun strafrechtliche Konsequenzen bevor.

Ermittlungen und Aufruf an Zeugen

Die Ursache der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, da sich die Männer offenbar bereits vorher kannten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

