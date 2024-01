Schlägereien auf den Tribünen überschattten Spitzenspiel – ERC Sonthofen nach Heimsieg über Burgau nun Tabellenführer

Die fast 900 Zuschauer im Sonthofer Eisstadion wurden am gestrigen Abend Zeuge eines in allen Belangen denkwürdiges Gipfeltreffens zwischen dem ERC und den Eisbären Burgau. Das Spiel hatte Tempo und Klasse, überragende Torhüter-Saves, kuriose Treffer und Traumtore, packende Zweikämpfe. Leider endete das Spitzenspiel auf eine traurige Weise: Ab der 53. Minute wurde die Partie zunächst von einem Becherwurf aufs Eis überschattet, anschließend von einer heftigen Auseinandersetzung auf der Tribüne. Rettungswagen und Polizei mussten anrücken.

Diesen Sieg wollte und konnte niemand so richtig feiern. Dabei war er gleichbedeutend mit einem Platztausch an der Tabellenspitze: Der ERC ist neuer Klassenprimus.

Dank eines überragenden letzten Drittels und eines Traumtors von Vladi Kames fegt der ERC Sonthofen die Eisbären Burgau mit 7:3 vom heimischen Eis. Mit diesem Sieg ziehen die Schwarz-Gelben an den Gästen in der Tabelle vorbei und sind neuer Tabellenführer. Überschattet wurden die letzten Spielminuten von einem Becherwurf und Handgreiflichkeiten auf der Tribüne.

Ein begeisternder Heimsieg gegen einen lauf- und offensivstarken Tabellenführer – und doch war nach der Schlusssirene niemand so richtig in Feierlaune. Der Grund: Ab der 53. Minute kam es im Eisstadion an der Hindelanger Straße zu unschönen Szenen: Zunächst flog aus dem Gästeblock ein Bierbecher aufs Eis. Als Jochen Hartmann auf Vorlage von Niklas Arnold und Valentin Köcheler in der 56. Minute das 7:3 erzielte, eskalierte die Situation und es kam zu Handgreiflichkeiten auf der Tribüne. Rettungswagen und Polizei mussten anrücken, um die Situation zu beruhigen. Das Schiedsrichtergespann entschied sich in Absprache mit beiden Teams, die verbleibenden vier Minuten und vier Sekunden runterlaufen zu lassen.

Es war das unwürdige Ende eines Gipfeltreffens, das so viele spannende und sportlich interessante Geschichten zu erzählen hatte: die Rückkehr der Verletzten Kristof Spican und Robin Berger beispielsweise. Oder dass neben Ondrej Havlicek auch Kapitän Marc Sill dem Team kurzfristig fehlte. Zudem sorgten fast 900 Zuschauer für eine stimmungsvolle Kulisse an diesem Freitagabend. Es war ein prickelndes Duell mit Playoff-Charakter auf Bayernliga-Niveau, das Vladi Kames mit einem Geniestreich und drei Toren krönte.

Gleich von Beginn an präsentierten sich die Hausherren mit Keeper Fabian Schütze hellwach. Sie übernahmen vom ersten Bully an die Kontrolle und übten Druck aufs Gehäuse von Benedict Schaller. In genau diese Phase erzielte Mario Seifert für die Gäste überraschend das 1:0 mit einem Schuss von der blauen Linie (3. Minute).

Zwar gingen die Burgauer zumeist mit zwei Spielern ins Forechecking, die Schwarz-Gelben aber fanden immer wieder den Weg in Richtung Tor. Mehrmals wussten sich die Gäste nur mit unfairen Mitteln zu helfen und kassierten Zeitstrafen, die der ERC allerdings nicht in Treffer ummünzen konnte. Nicht minder überraschend, dafür aber umso kurioser fiel das 2:0 für die Eisbären in der 16. Minute: Ein Befreiungsschlag der Burgauer trudelte übers gesamte Eis zu Fabian Schütze, der die Scheibe im eigenen Torraum mit dem Schläger annahm. Der heranstürmende David Ballner reagierte blitzschnell und versenkte die Scheibe von Schützes Schläger ins Tor.

Trotz sicherer Gästeführung wirkten die Schwarz-Gelben nicht verunsichert – im Gegenteil. Die Burgauer mussten weitere Strafen nehmen, weil die Heimmannschaft ein ums andere Mal ihren Gegenspielern enteilte. In der 17. Minute nutzten die Sonthofer eine doppelte Überzahl endlich zum Anschlusstreffer: Dan Przybyla passte zu Vladi Kames und dessen Zuspiel fand Matyas Stransky!

Auch im zweiten Drittel gab es wenig Zeit zu verschnaufen: Sowohl agile Burgauer als auch kampfstarke Sonthofer zeigten den Zuschauern, warum sie derzeit das Maß aller Dinge in der Landesliga-Gruppe sind. In der 23. Minute war es Eisbär Max Arnawa, der mit Tempo ins ERC-Drittel zog und mit einem satten Schuss in den Winkel das 3:1 markierte.

Doch wer glaubte, dass die Schwarz-Gelben nach diesem Nackenschlag die Arbeit einstellen würden, lag falsch. In der 32. Minute stocherte Dan Przybyla den Puck über die Linie (Assists: Kristof Spican, David Mische), und 58 Sekunden vor der zweiten Drittelsirene sorgte Vladi Kames mit einem Schuss von der blauen Linie im Eisstadion für einen Geräuschpegel im Düsenjet-Bereich – 3:3!

Offenbar verspürte Vladi Kames an diesem Abend besonders große Lust, sich in die Torschützenliste einzutragen: In der 45. Minute bebte endgültig das Eisstadion, als der Tscheche zu einem grandiosen Solo ansetzte und den Gästekeeper mit einem beherzten Schuss zum 4:3 verlud. Doch damit nicht genug: Was der 40-Jährige dann in der 50. Minute in eigener Überzahl machte, fällt schlichtweg in die Kategorie „Geniestreich“. In der eigenen Zone kurz vor der Mittellinie bemerkte er, dass Torhüter Schaller offenbar nicht ganz aufmerksam war. Er blickte einmal hoch und zog einfach ab: 5:3! Ekstase an der Hindelanger Straße.

Drei Sekunden nach dem bereits erwähnten Bierbecherwurf erzielte der nimmermüde David Mische (Assist: Matyas Stransky) das 6:3. In der 56. Minute setzte Jochen Hartmann mit dem 7:3 den Schlusspunkt unter einer in allen Belangen denkwürdigen Partie.

Mit diesem Sieg verdrängen die Schwarz-Gelben mit nunmehr 51 Punkten die Eisbären Burgau von der Tabellenspitze, die einen Punkt hinter den Sonthofern den zweiten Platz einnehmen. Am Sonntag reist der ERC nach Lechbruck, mit denen sie nach der 1:5-Heimniederlage noch eine Rechnung offen haben. Auftaktbully im Lechparkstadion ist 17 Uhr.