Schlägereien im Eisstadion Sonthofen | ERC und Burgau verpassen dem entsprechenden Fanclub Stadionverbot

Nach einem Becherwurf und anschließend heftigen Auseinandersetzung auf der Tribüne fand das Landesliga-Spitzenspiel Sonthofen gegen Burgau am Freitag ein unwürdiges Ende. Rettungswagen und Polizei mussten anrücken. Beide Vereine haben nun darauf reagiert.

Der ERC Sonthofen hätte einen begeisternden Heimsieg gegen einen lauf- und offensivstarken Tabellenführer ESV Burgau feiern können, wäre da nicht die 53. Spielminute im Eisstadion an der Hindelanger Straße gewesen. Zunächst flog aus dem Gästeblock ein Bierbecher aufs Eis. Als Jochen Hartmann auf Vorlage von Niklas Arnold und Valentin Köcheler in der 56. Minute das 7:3 erzielte, eskalierte die Situation und es kam zu Handgreiflichkeiten auf der Tribüne. Rettungswagen und Polizei mussten anrücken, um die Situation zu beruhigen. Das Schiedsrichtergespann entschied sich in Absprache mit beiden Teams, die verbleibenden vier Minuten und vier Sekunden runterlaufen zu lassen.

Beide Vereine haben aus den Vorkommnissen ihre Konsequenzen gezogen. Die Vorstandschaft des ERC Sonthofen hat aufgrund der Vorfälle beschlossen, dem „Fanclub“ des ESV Burgau dauerhaftes Stadionverbot zu erteilen. Dies wird den Verantwortlichen des ESV Burgau gesondert mitgeteilt. Auch die Eisbären haben der Ultra-Gruppe „Hurricanes“ Stadionverbot in der Eishalle Burgau für sämtliche Heimspiele der Eisbären Burgau auferlegt. „Gewalt hat nirgendwo etwas zu suchen und ist niemals tolerierbar. Körperliche Auseinandersetzungen haben mit „Fan sein“ für uns nichts zu tun und sind inakzeptabel!“, so der ESV in einer Stellungnahme.

In Sonthofen wird man nun trotz möglicher hoher Kosten für die kommenden Spiele einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, damit sich die Fans im Stadion an der Hindelanger Straße wieder oder weiter wohlfühlen können.