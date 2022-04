Schlägereien vor und in Günzburger Diskothek

Am Sonntag war es vor bzw. in einer Diskothek in Günzburg zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Nach einem Diskothekenbesuch kam es gestrigen frühen Sonntagmorgen vor der Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 21-Jähriger von einem Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein 18-Jähriger die beiden Kontrahenten trennen. Hierbei schlug ihm ein derzeit ebenfalls noch unbekannter Täter mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung mittelschwer verletzt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, zu melden.

Ebenfalls am Sonntag gegen 03.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger in der Diskothek in der Wilhem-Maybach-Straße zunächst von einem Unbekannten angerempelt und anschließend unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, erbeten.

Auch in Ichenhausen wird ein Mann verprügelt

Am vergangenen Samstag kam es vor der Diskothek im Wettenhauser Weg zu einem Streit zwischen zwei Unbekannten. Diesen Streit versuchte ein 20-Jähriger zu schlichten. Hierbei wurde er von einem 24-Jährigen, der zu dem Streit hinzukam, ins Gesicht geschlagen. Aufgrund dieses Schlages ging der Geschädigte zu Boden und wurde dort von dem Tatverdächtigen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen noch mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin versuchte 19-Jähriger den Tatverdächtigen von dem Geschädigten wegzuziehen. Daraufhin erhielt er ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Ob dieser von dem 24-Jährigen oder einem unbekannten Dritten ausgeführt wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt.

