„Schlampe“ | 10-Jähriger Schüler schlägt in Senden Rektorin und beleidigt eine weitere Lehrerin

Im Rahmen eines klärenden Gesprächs zwischen der Rektorin einer Schule in der Illerstraße und einem 10-Jährigen Schüler am gestrigen Vormittag, versuchte der Schüler sich dem Gespräch zu entziehen, indem er in Richtung Ausgang rannte.

Als die Rektorin dem Schüler den Weg versperrte, schlug dieser ihr unvermittelt mit der Faust in den Unterleib. Eine weitere Lehrerin konnte den Vorfall beobachten und versuchte die Situation zu beruhigen.

Als diese hinzukam wurde diese durch den 10-jährigen als „Schlampe“ beleidigt. Das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

