Schlechte Nachricht für alle Mario Barth-Fans – Show in Augsburg muss ausfallen

Viele Fans aus Augsburg und Schwaben hatten sich auf den Auftritt von Mario Barth in der Schwabenhalle in der kommenden Woche gefreut, heute kam dann die schlechte Nachricht; Die Show muss ausfallen.

Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, kann die Veranstaltung „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ von Mario Barth am 28.03.2022 in der Schwabenhalle Augsburg Produktionsbedingt nicht stattfinden.

Aufgrund der Termindichte in den Hallen als auch im Tourkalender sind keine Nachholtermine möglich. Der Veranstalter bedauert diese Umstände.



Bereits gekaufte Tickets können kostenfrei über die Umtauschplattform auf www.s-promotion.de in eine andere Show von Mario Barth umgetauscht werden. Unter anderem auch für Tickets der neuen Show des Weltrekord-Comedian, mit der er am 11.03.2023 in Augsburg zu sehen sein wird.

Nähere Informationen dazu gibt es auf der kostenlosen Umtauschplattform auf www.s-promotion.de.