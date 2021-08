Schlechter Sex? Frau klaut 32-Jährigem das Handy bei privatem Schäferstündchen auf Autohofparkplatz

Asbach-Bäumenheim – Am frühen Nachmittag des 01.08.2021 traf sich eine 47- jährige Hausfrau aus dem angrenzenden Landkreis Dillingen auf dem Parkplatz eines Autohofes neben der B2 zu einem privaten Schäferstündchen mit einem 32-Jährigen.

Die Frau geriet jedoch gegen 14.00 Uhr – aufgrund offenbar fehlender Leistung des Mannes – derart in Rage, dass sie das Stelldichein einseitig beendete, dessen Mobiltelefon im Wert von 200 Euro aus dem Wagen nahm und wutentbrannt mit ihrem Pkw in unbekannte Richtung davonfuhr. Der 32-Jährige wandte sich nach einigem Warten hilfesuchend an die PI Donauwörth, wo er eine Anzeige wegen Diebstahls erstattete. Währenddessen kehrte die 47-Jährige ihren Aussagen zufolge noch zweimal an den Liebesort zurück, um den Geschädigten zu suchen – per Mobiltelefon erreichen konnte sie diesen selbstverschuldet nicht mehr. Er selbst hatte die Nummer der Frau lediglich in seinem entwendeten Handy abgespeichert, was ebenfalls eine Kontaktaufnahme verhinderte. Die Dame konnte schließlich von den Beamten telefonisch am Festnetzanschluss ihrer Wohnanschrift erreicht werden und übergab schließlich auf der Donauwörther Wache das entwendete Handy wieder an seinen

Eigentümer. Der 32-Jährige verzichtete im Gegenzug auf einen Strafantrag. Die juristische Bewertung des Sachverhaltes obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft.

