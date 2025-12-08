Newsletter
Schleierfahnder stoppen Dieb mit 15.000 Euro Ware auf A3 bei Passau
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 5. Dezember 2025, stießen Schleierfahnder bei einer Kontrolle auf der Autobahn A3 nahe Passau auf gestohlene Waren im Wert von rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Kontrolle auf der A3: Fahnder entdecken gestohlene Ware

Gegen 09.15 Uhr hielten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau einen BMW an, der in Richtung Österreich unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie mehrere Kartons, gefüllt mit teilweise originalverpackten Kosmetikartikeln und Kleidungsstücken. Der Fahrer des Wagens, ein 37-jähriger Ungar, konnte keinen Kaufnachweis für die Waren erbringen. Zudem stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß.

Ermittlungen wegen Hehlerei und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alle verdächtigen Gegenstände wurden sichergestellt, und der Fall wurde an die Kriminalpolizei Passau weitergeleitet. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts auf Hehlerei sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

