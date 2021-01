Am Samstag ging gegen 16.00 Uhr ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle Donau/Iller ein. Hierbei wurde ein umgestürzter Traktor mit einem verletzten Fahrer in Erkheim (Unterallgäu) gemeldet.

Daraufhin wurden Notarzt und Rettungswagen, die Feuerwehren Erkheim und Schlegelsberg mit 42 Einsatzkräften sowie zwei Streifen der PI Mindelheim an die Einsatzörtlichkeit, welche an einem Hang östlich von Schlegelsberg in Richtung Knaus lag, entsandt. Vor Ort begannen die Rettungskräfte mit der Versorgung des schwerstverletzten 16-jährigen Traktorfahrers. Zudem wurde noch ein Rettungshubschrauber angefordert. Trotz der intensivsten medizinischen Sofortmaßnahmen verstarb der 16-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben nachfolgenden Sachverhalt. So hat der junge

Traktorfahrer wohl zwei Schlitten über die verschneite Wiese gezogen. Auf einer Anhöhe rodelten die mit jeweils einer Person besetzten Schlitten nach unten und waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der 16-Jährige fuhr mit dem Traktor nach unten. Hierbei verlor der junge Mann, aus bislang noch nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich hierbei mit seinem Traktor mehrmals, wobei er sich die schweren Verletzungen zuzog.

An dem Traktor entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die

Ermittlungen zu dem Unfall werden durch die PI Mindelheim geführt. (PI Mindelheim).