Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Schmähbriefe in Baierbach: Polizei ermittelt wegen übler Nachrede gegen Mandatsträgerin
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schmähbriefe in Baierbach: Polizei ermittelt wegen übler Nachrede gegen Mandatsträgerin

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Zeitraum zwischen dem 27. Oktober 2025 und dem 17. November 2025 haben unbekannte Täter im Gemeindegebiet von Baierbach, Landkreis Landshut, mehrere Schmähbriefe und Flyer gegen eine örtliche Mandatsträgerin öffentlich angebracht.

Polizei ermittelt wegen Verleumdung

Die betroffene Mandatsträgerin meldete den Vorfall am Dienstag, dem 18. November 2025, bei der Polizeiinspektion Vilsbiburg. Durch die Inhalte der veröffentlichten Schriftstücke fühlt sie sich diskreditiert. Nun ermittelt das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut wegen des Verdachts der üblen Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens.

Aufruf zur Mithilfe

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Verbreiter der Schmähbriefe und Flyer über die Telefonnummer 0871/9252-0.

Engagement gegen Hass und Hetze

Amts- und Mandatsträger sind von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft. Angriffe auf sie bedeuten auch Angriffe auf die Demokratie. Die Bayerische Polizei und Justiz agieren entschieden gegen Hass und Hetze. Betroffene Mandatsträger können entsprechende Vorfälle melden und erhalten Unterstützung sowie weitere nützliche Informationen.

Veröffentlichung: 20. November 2025, 14:30 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel