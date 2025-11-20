Schmähbriefe in Baierbach: Polizei ermittelt wegen übler Nachrede gegen Mandatsträgerin

Im Zeitraum zwischen dem 27. Oktober 2025 und dem 17. November 2025 haben unbekannte Täter im Gemeindegebiet von Baierbach, Landkreis Landshut, mehrere Schmähbriefe und Flyer gegen eine örtliche Mandatsträgerin öffentlich angebracht.

Polizei ermittelt wegen Verleumdung

Die betroffene Mandatsträgerin meldete den Vorfall am Dienstag, dem 18. November 2025, bei der Polizeiinspektion Vilsbiburg. Durch die Inhalte der veröffentlichten Schriftstücke fühlt sie sich diskreditiert. Nun ermittelt das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut wegen des Verdachts der üblen Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens.

Aufruf zur Mithilfe

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Verbreiter der Schmähbriefe und Flyer über die Telefonnummer 0871/9252-0.

Engagement gegen Hass und Hetze

Amts- und Mandatsträger sind von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft. Angriffe auf sie bedeuten auch Angriffe auf die Demokratie. Die Bayerische Polizei und Justiz agieren entschieden gegen Hass und Hetze. Betroffene Mandatsträger können entsprechende Vorfälle melden und erhalten Unterstützung sowie weitere nützliche Informationen.

Veröffentlichung: 20. November 2025, 14:30 Uhr