Schmuck im Wandel der Zeit – mehr als Zierde

Das Tragen von Schmuck ist aus dem Alltag nicht mehr hinwegzudenken und keine Frage des Geschlechts oder Alters. Während Ringe, Ketten und viele andere Stücke heutzutage eher der Zierde dienen und den modischen Geschmack wiedergeben, zeigt der Blick in die Geschichte, das den dekorierenden Gegenständen oftmals eine tiefere Bedeutung zukam.

Die Metallbearbeitung – ein Meilenstein

Aus prähistorischen Zeiten ist Schmuck aus Muscheln, Steinen und Knochen erhalten geblieben. Es ist wahrscheinlich, dass es schon früh als Schutz vor den Gefahren des Lebens oder als Zeichen von Status oder Rang getragen wurde. In der Antike war die Entdeckung der Metallbearbeitung eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Schmuckkunst. Im Laufe der Zeit wurden die Metallbearbeitungstechniken raffinierter und die Dekoration komplizierter.



Heutzutage kann sogar eigener Schmuck mit Gravur entworfen werden. Zu den Anbietern, die dies ermöglichen und einen weltweiten Gratisversand anbieten, zählt Printful. Die Erstellung eines individuellen Designs erfolgt online mithilfe einer Software. Neben Halsketten können auch Ohrringe und Armbänder über Texte, Symbole und Formen personalisiert werden.

Mittelalterlicher Schmuck – eine Frage des Status

Der im mittelalterlichen Europa getragene Schmuck spiegelte eine stark hierarchische und statusbewusste Gesellschaft wider. Könige und Adel trugen Gold, Silber und Edelsteine. Untere Gesellschaftsschichten trugen unedle Metalle wie Kupfer oder Zinn. Farbe, durch Edelsteine und Emaille bereitgestellt, und Schutzkraft wurden hoch geschätzt.



Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts wurden Edelsteine eher poliert als geschliffen. Größe und glänzende Farbe bestimmten ihren Wert. Emails – gemahlene Gläser, die bei hoher Temperatur auf eine Metalloberfläche gebrannt wurden – ermöglichten es Goldschmieden, ihre Designs auf Schmuck zu färben. Sie verwendeten eine Reihe von Techniken, um Effekte zu erzeugen, die noch heute weit verbreitet sind.

Europäischer Schmuck im 17. und 18. Jahrhundert

Mitte des 17. Jahrhunderts hatten Veränderungen in der Mode neue Schmuckstile eingeführt. Während dunkle Stoffe aufwändigen Goldschmuck erforderten, wurden die neuen weicheren Pastelltöne zu anmutigen Kulissen für Edelsteine und Perlen. Der expandierende globale Handel machte Edelsteine immer verfügbarer. Fortschritte in der Schleiftechnik verstärkten das Funkeln von Edelsteinen im Kerzenlicht.



Ende des vorigen Jahrhunderts hatte sich der facettenreiche Brillantschliff entwickelt. Diamanten funkelten wie nie zuvor und dominierten das Schmuckdesign. Prächtige Schmucksets aus Diamanten, die häufig in Silber gefasst wurden, um die weiße Farbe des Steins hervorzuheben, waren für das Hofleben unerlässlich.

Der Weg zum heutigen Schmuckverständnis

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit großer industrieller und gesellschaftlicher Veränderungen, aber im Schmuckdesign lag der Fokus oft auf der Vergangenheit. In den ersten Jahrzehnten waren klassische Stile beliebt, die an den Ruhm des antiken Griechenlands und Roms erinnerten. Dieses Interesse an Altertümern wurde durch neue archäologische Entdeckungen angeregt. Goldschmiede versuchten, alte Techniken wiederzubeleben und stellten Schmuck her, der archäologischen Schmuck nachahmte oder ihm nachempfunden war.



Seit den 1960er Jahren wurden die Grenzen des Schmucks immer wieder neu definiert. Konventionen wurden von aufeinanderfolgenden Generationen unabhängiger Juweliere herausgefordert, die oft an Kunsthochschulen ausgebildet wurden und in radikale Ideen versunken waren. Neue Technologien und unedle Materialien, darunter Kunststoffe, Papier und Textilien, haben die traditionell mit Schmuck verbundene Vorstellung von Status auf den Kopf gestellt.



Schmuck hat sich zu tragbarer Kunst entwickelt, die heutzutage in den unterschiedlichsten Formen präsentiert wird und an keinen gesellschaftlichen Rang gebunden ist.