Schneefall führt zu 200 Einsätzen und Verkehrschaos in Unterfranken

Der intensive Schneefall in der Nacht von Sonntag auf Montag hat in Unterfranken zu erheblichen Verkehrsproblemen und rund 200 Polizeieinsätzen geführt. Besonders betroffen war der Raum Würzburg, wo es vor allem auf den Autobahnen zu zahlreichen Vorfällen kam.

Rund 200 Einsätze – Schwerpunkt im Bereich Würzburg

Zwischen 19:00 Uhr und den frühen Morgenstunden mussten Polizei und Rettungskräfte in Unterfranken zu etwa 200 Einsätzen ausrücken, darunter rund 90 Unfälle. Dabei handelte es sich überwiegend um liegengebliebene Fahrzeuge und Autos, die von der Straße abgekommen waren. Glücklicherweise endeten die meisten dieser Unfälle mit Sachschäden. Die Autobahn A3 zwischen Wertheim und Randersacker war besonders stark betroffen.

Peugeot gerät ins Schleudern auf der B 8

Bereits am Sonntag gegen 17:00 Uhr kam es auf der B 8 zu einem Unfall: Ein 23-jähriger Kosovare verlor beim Überholen eines Skoda die Kontrolle über seinen Peugeot, der ins Schleudern geriet und den Skoda touchierte. Ein nachfolgender VW, gefahren von einem 19-jährigen Deutschen, wurde durch Trümmer beschädigt. Die 69-jährige Fahrerin des Skoda erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die B 8 musste zur Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Weitere Unfälle und Verkehrsbehinderungen auf der A 3

In der Nacht kam es auf der A3 bei Randersacker zu einem Zwischenfall, bei dem ein Sattelzug gegen Leitplanken stieß. Ein weiterer Lkw konnte nicht mehr ausweichen und musste abgeschleppt werden. Auch in der Fahrtrichtung Frankfurt kam es zu Unfällen, bei denen mehrere Fahrzeuge involviert waren.

Im Bereich Waldaschaff führten festgefahrene Lkw zu Behinderungen. Feuerwehr, THW und Straßenmeisterei waren im Einsatz, um die Lage zu entschärfen.

Auf der A 45 bei Alzenau ereignete sich gegen 23:30 Uhr ein Unfall mit zwei Lkw, der die Strecke für circa vier Stunden blockierte und einen Sachschaden von über 100.000 Euro verursachte.

Die unterfränkische Polizei gibt folgende Tipps zur sicheren Fahrt im Winter: