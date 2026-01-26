type here...
Schneetreiben in Niederbayern: Über 10 Unfälle und mehrere Verletzte auf glatten Straßen
Polizeipräsidium Niederbayern
Am Montagvormittag, den 26. Januar 2026, kam es in Niederbayern zu über zehn Verkehrsunfällen. Ursache war das winterliche Wetter, das zu schwierigen Straßenverhältnissen führte. Die Unfälle verteilten sich über die gesamte Region, ohne dass ein spezieller Bereich stärker betroffen war.

Glatteis und Schnee verursachen Unfälle

Im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 11:00 Uhr führte der Schneefall zu gefährlichen Fahrbedingungen. Insgesamt wurden hierbei zahlreiche Sachschäden gemeldet, und vier Personen erlitten Verletzungen: drei leicht und eine schwer. Der schlimmste Unfall ereignete sich auf der B 15N, als ein Opel-Fahrer die Kontrolle verlor. Der Wagen kollidierte mit einem VW, der sich überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Dabei wurde eine Person leicht und eine schwer verletzt.

Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht aufgerufen

Ein weiterer Unfall geschah auf der B 85 bei Geiersthal, wo ein Pkw aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen kam und unkontrolliert auf eine Verkehrsinsel zusteuerte. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt.

Polizei warnt vor winterlichen Straßenbedingungen

Das Polizeipräsidium Niederbayern ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, besonders vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit der jeweiligen Straßenlage anzupassen. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten erheblich beeinflussen, was besondere Vorsicht erfordert.

Veröffentlicht: 26.01.2026, 11.50 Uhr

