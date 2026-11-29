Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat einer Koalition seiner Partei mit der Linken auf Bundesebene eine klare Absage erteilt.

„Die Linkspartei ist heute eine völlig andere als vor ein paar Jahren“, sagte der SPD-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Heute gebe es dort einen starken Pro-Palästina-Flügel und keine klare Distanzierung von antisemitischen Tendenzen. Das ist weit von dem entfernt, wo er sich selbst politisch verorte. Er sei „sehr froh, dass wir in schwierigen Zeiten in einer Koalition mit CDU und CSU sind“, so Schneider. „Die Zusammenarbeit war immer fair und nicht zu Deutschlands Schaden.“

Der Minister zeigte sich überzeugt, dass die schwarz-rote Regierungskoalition den Führungswechsel in der SPD übersteht. „Ich sehe niemanden in der SPD, der den Ausstieg aus dieser Koalition betreibt“, sagte er. „Ein Führungswechsel in unserer Partei ändert nicht die Geschäftsgrundlage für das Land. Ich sehe die SPD als Stabilitätsanker der Koalition.“

Schneider sprach sich dafür aus, dass Lars Klingbeil auch nach dem Rückzug der Co-Vorsitzenden Bärbel Bas an der Parteispitze bleibt. „Lars Klingbeil macht einen exzellenten Job. Das Pensum, das er leistet, könnte ich nicht schultern“, sagte er. „Ich wünsche mir, dass Lars Klingbeil an der Parteispitze bleibt.“ Mögliche Ambitionen der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), wollte Schneider nicht kommentieren. Allerdings sprach er sich für die Beibehaltung einer Doppelspitze aus. Er halte „viel von Arbeitsteilung“, so Schneider.