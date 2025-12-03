Newsletter
Schnelle Festnahme nach versuchtem Einbruch in Bischberg: 32-Jähriger in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Schnelle Festnahme nach versuchtem Einbruch in Bischberg: 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Von Alfred Ingerl

BISCHBERG, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Dienstag konnte die Polizei nach einem gemeldeten Wohnungseinbruch schnell einen Tatverdächtigen festnehmen. Nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete ein Ermittlungsrichter am Dienstagnachmittag Untersuchungshaft für den Mann an.

Der Vorfall in der Nacht

Am frühen Dienstagmorgen, etwa gegen 0.30 Uhr, wurde ein allein in seinem Anwesen schlafender Bewohner von einer männlichen Stimme geweckt. Als er in den Hausflur trat, traf er auf einen fremden Mann. Dieser hatte offenbar kurz zuvor mit einem Stein die Verglasung der Haustür eingeschlagen, die Tür geöffnet und war so ins Haus eingedrungen.

Eindringling flüchtet ohne Beute

Nachdem der Wohnungsinhaber den Eindringling ansprach, ergriff dieser ohne Beute die Flucht. Der Bewohner verfolgte den Mann noch kurz, verlor ihn jedoch aus den Augen und rief die Polizei.

Erfolgreiche Fahndung

Die sofort eingeleitete Fahndung der Bamberger Polizei führte bereits zehn Minuten später zur Kontrolle eines Mannes, der der Personenbeschreibung des Geschädigten nahezu vollständig entsprach. Die Beamten nahmen den 32-jährigen tschechischen Staatsangehörigen noch vor Ort vorläufig fest.

Am Dienstagnachmittag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei Bamberg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die weiteren Ermittlungen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel