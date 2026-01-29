Schnelle Justiz: Ladendieb in Untersteinach binnen 24 Stunden zu Haft verurteilt

UNTERSTEINACH, LKR. KULMBACH. Ein 29-jähriger Mann wurde weniger als 24 Stunden nach einem Ladendiebstahl vom Amtsgericht Kulmbach zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Die schnelle Reaktion der Justiz zieht Aufmerksamkeit auf sich.

Ladendiebstahl in Untersteinach

Am gestrigen Abend gegen 19 Uhr stahl der Mann in einem Supermarkt auf der Hauptstraße Lebensmittel im Wert von etwa 55 Euro und versuchte, den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu passieren. Nachdem er von Mitarbeitern angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich los und floh zu Fuß.

Festnahme nach Flucht

Polizeibeamte aus Stadtsteinach, unterstützt von Kollegen aus Kulmbach, nahmen den flüchtigen Tatverdächtigen im Ortsbereich Untersteinach fest. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Schnelle Justiz führt zu Haftstrafe

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der 29-Jährige über Nacht in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen wurden zügig abgeschlossen, und bereits am nächsten Nachmittag wurde der Täter wegen Ladendiebstahls zu einer viermonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Er verzichtete auf Rechtsmittel und wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.