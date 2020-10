Schneller Ermittlungserfolg Raubüberfall auf 70-Jährigen in Vöhringen – Tatverdächtige verhaftet

Nach einem Raubüberfall in Vöhringen vom 01.10.2020 gelang der Kripo ein schneller Ermittlungserfolg. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, war am 01.10.2020 im Imbergweg in Vöhringen ein 70-jähriger Mann überfallen worden. Das Opfer war kurz vor 12 Uhr nach Hause gekommen und wurde vor seiner Garage von einem unbekannten, männlichen Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen.Der Täter beraubte den Mann um sein Bargeld und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Die nach der Tat gegen 12:00 Uhr mittags unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht unmittelbar zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen und das Fachkommissariat der KriPo Neu-Ulm übernahmen vor Ort die Ermittlungen.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen ermittelten die Kriminalbeamten in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zwei 37 und 46 Jahre alte Männer als Tatverdächtige.

Beide Tatverdächtigen haben keinen örtlichen Bezug zu Vöhringen. Sie konnten am Montag nach intensiver Fahndung durch Spezialkräfte im Raum Mittelfranken festgenommen werden.

Am Dienstag erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen beide Männer, Polizeibeamte brachten sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an