Schnelles Wiedersehen | Ulmer Basketballer müssen nach Bamberg

Nach nur 17 Tagen trifft ratiopharm ulm im Rückspiel auf Brose Bamberg. MagentaSport berichtet ab 18:45, Tip-Off ist um 19 Uhr.

Vor BBL-Pokal TOP FOUR und dem darauffolgenden Nationalmannschaftsfenster wollen die Ulmer mit einem Erfolgserlebnis in die knapp dreiwöchige Pause gehen. Bei zuletzt vier BBL-Siegen in Folge zeigte die Mannschaft von Anton Gavel ihre Offensivqualität (92,5 Pkt) mit hoher Trefferquote von außen (36,7%). Schnelle Hände (9,3 Steals – zweitbestes Team in der Liga) und das Erarbeiten von zweiten Wurfchancen (14,5) sind weiter Stärken der Ulmer, die hierbei statistisch weit über dem Ligaschnitt liegen. Beim 107:87-Hinspielerfolg wurden die Bamberger selbst Zeugen dieser Qualitäten. Nachdem die Ulmer durch die Niederlage von Würzburg über Nacht auf einen Play-Off Platz gerutscht sind, kann dieser mit einem Sieg nun gefestigt werden.



Nationalspieler unter sich – Das Duell der Power Forwards

Karim Jallow gegen Christian Sengfelder. Für das kommende Nationalmannschaftsfenster wurden beide von Bundestrainer Gordon Herbert für die WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden (24.02) und Finnland (27.02) nominiert. Durch seine Athletik ist Karim Jallow ein wichtiger Faktor im Ulmer Spiel. Bei seinen 12,1 Punkten ist er nicht nur durchschlagskräftiger Vollstrecker in der Zone, sondern zeigt sich auch brandgefährlich von außen (40,4%). Auf Bamberger Seite hat Chris Sengfelder maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der letzten Wochen. Im Schnitt steht der Teamkapitän über 27 Minuten auf dem Feld, markiert als zweitbester Scorer 11,7 Punkte und holt zusätzlich 4,9 Rebounds.



Mittendrin im Play-Off Rennen

Bamberg konnte beide Bundesligaspiele nach dem letzten Zusammentreffen mit den Uuulmern gewinnen. Zunächst bezwang das Team von Trainer Oren Amiel zu Hause Göttingen (95:92 nach Overtime), am vergangenen Wochenende dann die Skyliners in Frankfurt (83:100). Bei beiden Siegen stach Spielmacher Patrick Miller heraus. Der Topscorer kommt nach beiden Partien auf 17,5 Punkte, inklusive herausragender Wurfquote aus dem Zweierbereich (72,7%). Mit jeweils geschlossenen Mannschaftsleistungen punkteten zuletzt mindestens vier Spieler zweistellig. Bamberg sucht vor allem die Abschlüsse unter dem Korb und aus der Mitteldistanz – mit 57,8% der Top5-Wert in der Liga.

Head Coach Anton Gavel: „Es ist enorm wichtig für uns, mit einem Sieg in diese Pause zu gehen. Wir wissen, dass die Mannschaft nach der Niederlage vor zwei Wochen Revanche nehmen möchte. Deshalb müssen wir wieder eine andere Mentalität zeigen als zuletzt. Bamberg hat nicht nur die letzten beiden BBL-Spiele gewonnen, sondern auch im FIBA Europe Cup gute Resultate erzielt. Besonders mit diesem Selbstvertrauen und auch dem Heimvorteil wird es eine schwere Aufgabe.“