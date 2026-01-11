Schnieder: Bahn wird Umgang mit Wintereinbruch analysieren

Die Bahn wird nach den Worten von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ihren Umgang mit dem Wintereinbruch auf den Prüfstand stellen.

Schnieder sagte der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe), nicht alle Fahrgäste hätten ihre Reise absagen können und seien teilweise sehr lange unterwegs gewesen, “weil der massive Wintereinbruch zu vielen Zugausfällen und Verspätungen geführt hat”. Hier werde die Bahn sicherlich analysieren, “wo es besonders gut Hand in Hand lief, und da, wo es etwas zu verbessern gibt, Abläufe weiter optimieren”.

Schnieder sagte überdies: “Klar ist aber auch, dass bei solchen extremen Wetterlagen kein planbarer Normalbetrieb möglich ist und immer wieder neu reagiert werden muss.” Dadurch, dass die Bahn frühzeitig eine bundesweite Kulanzregelung kommuniziert habe, hätten viele Reisende ihre Fahrt verschieben können.

“Wir hatten eine herausfordernde Wetterlage.” Ich wolle sich bei allen Mitarbeitern der Deutschen Bahn für ihren “außergewöhnlichen Einsatz” bedanken, so Schnieder. Tausende seien ununterbrochen im Einsatz gewesen, um Strecken wieder befahrbar zu machen und die Bahnsteige von den Schneemengen zu befreien, so der Minister.

Bahnchefin Evelyn Palla verteidigte unterdessen das Krisenmanagement des Konzerns. Die Lage sei “sehr dynamisch” gewesen, sagte sie am Sonntag im Hauptbahnhof Hannover. “Insbesondere weitreichende Schneeverwehungen haben uns immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und Strecken, die eigentlich schon frei waren, waren dann doch nicht passierbar.” Sicherheit stehe bei solchen Großwetterlagen immer an erster Stelle. “Es ist uns tatsächlich gelungen, dass kein Zug auf freier Strecke liegen geblieben ist”, so Palla.

Grundsätzlich sei man immer “bestmöglich” auf diese Wetterlagen vorbereitet, fügte die Bahnchefin hinzu. “Es gibt aber immer Unbekannte. Das heißt, es ist immer schwer zu prognostizieren, in welcher Intensität wir auch an welchen Streckenabschnitten in welchen Bahnhöfen dann tatsächlich vom Wetter betroffen sind.”