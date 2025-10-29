Newsletter
Mittwoch, Oktober 29, 2025
Politik & Wirtschaft
Schnieder nach Kreislaufkollaps “wieder voll im Dienst”

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat sich nach seinem Kreislaufkollaps bei der Kabinettsklausur Ende September wieder erholt.

“Mir geht es wieder gut”, sagte er den Sendern RTL und ntv. “Da ist einiges zusammengekommen. Wahrscheinlich eine Erkältung übergangen und an dem Tag ein bisschen wenig getrunken.” Nach einer Woche zu Hause, ein bisschen Ruhe, die die Ärzte ihm verordnet hatten, gehe es ihm wieder besser. “Und deshalb bin ich auch wieder voll im Dienst.”

Eines der Themen, die ihn nun wieder voll beschäftigen, ist die Deutsche Bahn, deren Pünktlichkeitswerte er als “absolut unbefriedigend” bezeichnete. “Das kann so nicht sein und kann auch so nicht bleiben. Dafür müssen wir betriebliche Abläufe verbessern. Wir müssen aber auch die Infrastruktur verbessern. Das packen wir an”, so Schnieder.

Bis 2036 würden etwa 42 Hochleistungskorridore grundsaniert und auf den neuesten Stand gebracht. “Das alles wird dazu beitragen, dass es besser wird. Ich hoffe auch, dass wir 2026 schon deutlich bessere Pünktlichkeitszahlen als in diesem Jahr haben werden.”

Auf eine konkrete Pünktlichkeitsquote für 2026 wollte sich der Verkehrsminister aber nicht festlegen. “Eine Quote festzulegen, ist unseriös heute. Ich habe in der Agenda festgelegt, dass ich es für realistisch halte, dass wir 2029 bei mindestens 70 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr sind. Mittelfristig müssen wir 80, langfristig sogar 90 Prozent anstreben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

