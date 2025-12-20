Newsletter
Schnieder verteidigt geplante Abkehr vom Verbrenner-Ausstieg

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hält die Pläne der Europäischen Union, das Verbrenner-Aus abzuschwächen, mit Blick auf die Situation der deutschen Automobilindustrie für notwendig. “Wir können uns den Ast nicht absägen, auf dem wir sitzen”, sagte Schnieder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). “Die Automobilindustrie ist die Leitindustrie in Deutschland”

Schnieder Verteidigt Geplante Abkehr Vom Verbrenner-AusstiegAuspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er begrüße, dass die EU mehr Flexibilität schaffe, der Autoindustrie “Luft zum Atmen” gebe und zu einer Lösung gekommen sei, die “nicht nur schwarz und weiß ist”. Dass die deutschen Autobauer durch die Entscheidung noch stärker den Anschluss bei der Elektromobilität verlieren könnten, glaubt Schnieder nicht. “Das wird nicht passieren. Der Druck und der Wille zur Elektromobilität sind da.” Zugleich dürfe man nicht verkennen, dass auch in den für Deutschland wichtigen Märken China und den USA weiterhin Verbrenner-Autos gebaut werden würden.

Privat fährt Schnieder nach eigenen Angaben ein E-Auto und als Zweitwagen einen Verbrenner. “Wer einmal E-Auto gefahren ist, will nichts anderes mehr fahren”, so Schnieder. Reichweitenangst brauche heute niemand mehr zu haben. Zudem sei es praktisch und günstig, wenn man den von der eigenen Photovoltaik-Anlage produzierten Strom nutze, um sein Auto zu laden. In den zweieinhalb Jahren, in denen Schnieder sein E-Auto habe, hätte er nur ein einziges Mal außerhalb des eigenen Grundstücks geladen, obwohl er die meisten Strecken mit dem E-Auto zurücklege.

DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

