Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Schnitzer will “eindeutige und geschlossene” Antwort auf US-Zölle

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer verlangt eine entschiedene Reaktion der Europäer auf die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump.

Monika Schnitzer und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Antwort darauf muss eindeutig und geschlossen sein: Grönland steht nicht zum Verkauf”, sagte die Chefin des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der “Süddeutschen Zeitung”. “Europa muss mit der klaren Ansage reagieren, dass es bereit ist, den wirtschaftlichen Preis einer Zollerhöhung für seine Souveränität zu zahlen.”

Trump hatte angekündigt, einzelnen europäischen Staaten, darunter Deutschland, höhere Zölle abzuverlangen. Diese sollen im Juni steigen, falls die Länder nicht einem Verkauf Grönlands an die USA zustimmen. Dies zeige, “dass es nicht um die Sicherheitslage in der Arktis geht”, sagte Schnitzer. “Es geht um die Annexion ausländischen Territoriums, um die Verschiebung von Grenzen durch die einseitige Androhung von Gewalt.”

Unterdessen warnt die deutsche Stahlindustrie vor weitreichenden Folgen des neuen US-Zolls. “Die angekündigten Maßnahmen wären ein erneuter harter Schlag durch eine zunehmend unberechenbare US-Handelspolitik” sagte Kerstin Maria Rippel, Chefin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der “Süddeutschen Zeitung”. Denn im Kern gehe es um neue, separate Strafzölle, die auf bestehende Handelszölle aufgeschlagen würden. Für die Stahlindustrie, deren Exporte schon jetzt mit 50 Prozent Zoll belegt werden, steige der Zollsatz damit am 1. Februar auf 60 und am 1. Juni auf 75 Prozent. Der Zoll betreffe auch “Stahlderivate”, also stahlintensive Güter wie Maschinen. “Für unsere Unternehmen bedeuten diese zusätzlichen Maßnahmen steigende Kosten, gestörte Lieferketten und eine weitere Schwächung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit”, warnte Rippel.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...

Neueste Artikel