Afghanistan | Schreckliche Bilder vom Flughafen in Kabul: Offenbar versuchen verzweifelte Menschen, sich mit bloßen Händen an startenden Flugzeugen der US-Streitkräfte festzuhalten, um aus der von den Taliban eingenommenen Stadt zu entkommen. Wenig später bezahlen sie diesen Fluchtversuch augenscheinlich mit dem Leben, als sie aus großer Höhe in den Tod stürzen.