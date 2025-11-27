Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau in München zwischen 11:55 Uhr und 15:20 Uhr Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Unbekannte Täter gaben telefonisch vor, der Bruder der Seniorin liege schwer verletzt im Krankenhaus und benötige eine sechsstellige Geldsumme für die Behandlung.

Seniorin übergibt Bargeld an Täterin

In der Folge übergab die betrogene Seniorin Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages an eine noch unbekannte Täterin direkt vor ihrer Haustür. Erst im Nachhinein erkannte die Frau den Betrug und kontaktierte den Polizeinotruf unter 110. Das Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.

Täterin-Beschreibung und Zeugenaufruf

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa 35 Jahre alt, etwa 1,40 m groß, bekleidet mit einem schwarzen Mantel mit Kapuze. Die Polizei bittet um Hinweise und Zeugenaussagen aus dem Bereich Lohstraße, Cannabichstraße und Bergstraße in Untergiesing, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Melden Sie sich bitte beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, unter Tel. 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Am Mittwoch, den 26.11.2025, ereigneten sich zudem zwei Wohnungseinbrüche im Münchner Süden.

Einbrüche in Ottobrunn und Taufkirchen

Im ersten Fall drangen unbekannte Täter zwischen 06:45 Uhr und 17:45 Uhr in den Garten eines Mehrfamilienhauses ein, öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Die Beute: Schmuck und Bargeld im Wert eines vierstelligen Betrags. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Anwohner bemerkten den Einbruch um 17:45 Uhr und riefen die Polizei.

Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 19:40 Uhr. Auch hier verschafften sich die Täter Zugang über die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei München hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherung durchgeführt, während das Kommissariat 53 mit den weiteren Ermittlungen betraut ist. Hinweise zu den Einbrüchen werden von der Polizei unter Tel. 089 2910-0 entgegengenommen.

Ebenfalls am Mittwoch ging gegen 19:35 Uhr ein schwerer Unfall an der Lindwurmstraße in der Isarvorstadt ein.

Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgänger

Ein 53-jähriger Münchner Fußgänger wurde schwer verletzt, als er bei Grünlicht einen Zebrastreifen überquerte und mit einem weißen Pkw zusammengestoßen wurde. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Zeugen werden dringend gesucht, um den Vorfall aufzuklären. Sachdienliche Hinweise bitte an die Verkehrspolizei in München unter der Tel.-Nr. (089) 6216-3322.

Am Samstag, den 19.07.2025, wurde gegen 02:25 Uhr eine Körperverletzung vor einer Diskothek in der Altstadt gemeldet.

Nach einer Auseinandersetzung in den Diskoräumen griffen vier unbekannte Täter erneut zwei Schweizer Staatsbürger auf dem Gehweg an, wobei einer schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei sucht nach weiteren Videobeweisen aus der Diskothek, um die verbleibenden Täter zu identifizieren.

Aufruf zur Mithilfe bei Körperverletzungsfall

Zeugenaufruf: Hinweise zum Vorfall in der Altstadt werden erbeten, insbesondere von Personen, die Videos gemacht haben. Melden Sie sich bitte beim Polizeipräsidium München unter Tel. 089 2910-0.

Am Montag, den 05.11.2025, wurde die Leiche eines seit Oktober vermissten 81-Jährigen in einem Wald bei Haar gefunden. Nach DNA-Abgleich steht fest, dass es sich um den Vermissten handelt. Die öffentliche Suche wurde beendet, und Medien werden gebeten, das Lichtbild zu löschen.