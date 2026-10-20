Schockanruf in Ingolstadt: Seniorin übergibt 20.000 Euro

Eine 72-Jährige hat nach einem Schockanruf in Ingolstadt 20.000 Euro an einen unbekannten Geldabholer übergeben. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Die Seniorin erhielt am Montagmittag telefonisch die Nachricht, ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Für eine angeblich notwendige Geldstrafe müsse sofort Bargeld bezahlt werden. Daraufhin übergab die Frau in der Friedrich-Ebert-Straße in mehreren Briefumschlägen insgesamt 20.000 Euro an einen ihr unbekannten Mann. Als sie den Betrug erkannte, erstattete sie gemeinsam mit ihrer Tochter Anzeige.

Beschreibung des Geldabholers

Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und kräftig. Die Polizei beschreibt ihn als osteuropäisch erscheinend. Bei der Geldübergabe trug er eine Jeans, weiße Sneaker und eine dunkelblaue Sportjacke.

Polizei gibt Tipps gegen Schockanrufe

Beenden Sie das Telefonat, wenn unklar ist, wer anruft oder Druck ausgeübt wird.

Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an. Wer unsicher ist, sollte die Nummer selbst wählen und nicht die Rückruftaste benutzen.

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der bekannten Telefonnummer an.

Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche oder finanzielle Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Sprechen Sie mit Angehörigen über das Vorgehen und warnen Sie sie vor Schockanrufen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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