Schockanruf in Unterstall: 50 Kilogramm Silber erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Am Nachmittag des vergangenen Mittwoch, 25.03.2026, ereignete sich in Unterstall ein schockierender Betrugsfall, bei dem ein Täter mit rund 50 Kilogramm Silber flüchtete. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und ruft Zeugen zur Mithilfe auf.

Senior um hohe Summe betrogen

Ein über 80-jähriger Mann erhielt von unbekannten Tätern einen Telefonanruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Um eine Haftstrafe abzuwenden, forderten die Betrüger Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution. Der Senior übergab daraufhin am Nachmittag etwa 50 Kilogramm Silber im hohen fünfstelligen Wert an einen unbekannten Abholer.

Täterbeschreibung und Aufruf zur Mithilfe

Der Abholer, der vermutlich mit einem Taxi nach Unterstall kam, wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 180 cm groß, 70 kg schwer und von schlanker Gestalt

südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, dunkle Bekleidung

Er trug zwei oder drei Tragetaschen bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können, insbesondere zur schweren Beute oder zur Anreise per Taxi, werden gebeten, sich telefonisch unter 0841 / 9343-0 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden.

Warnung vor Betrugsmaschen

Die Kriminalpolizei rät, Telefonate sofort zu beenden, wenn Druck ausgeübt wird. Am Telefon sollten niemals persönliche oder finanzielle Informationen preisgegeben werden. Geld oder Wertgegenstände sollten nicht an unbekannte Personen übergeben werden. Die echte Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertgegenstände an. Wenn Zweifel bestehen, sollte man die angeblichen Angehörigen direkt kontaktieren und niemals die Rückruftaste verwenden, um die Polizei zu kontaktieren. Vertrauenspersonen, wie Verwandte oder Freunde, sollten hinzugezogen werden, um gemeinsam gegen solche Betrugsmaschen vorzugehen.

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf finden Interessierte im Internet auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF!