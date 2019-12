Am Heiligen Abend fand wie jedes Jahr die Augsburger Stadtweihnacht statt. Ein schönes Weihnachtsfest für die Bedürftigen der Stadt.

Traditionsgemäß findet seit 1964 die sogenannte Augsburger Stadtweihnacht am Heilgen Abend statt. Eingeladen sind zu diesem besonderen Weihnachtsfest bedürftige Menschen, also an all diejenigen, die wenig zum Leben haben, kein richtiges Zuhause Ihr Eigen nennen oder einsam sind. 70 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen organisierten und veranstalteten wie jedes Jahr am 24.12. ein schönes Fest.

Mit dem Bundesabgeordneten Dr. Volker Ullrich, den Landtagsabgeordneten Andreas Jäckel und Markus Bayerbach, sowie den drei Bürgermeistern Dr. Kurt Gribl, Eva Weber und Dr. Stefan Kiefer waren auch namhafte Politiker zur Veranstaltung gekommen, die dieses Jahr erneut in der Rosenaugaststätte stattfand. Auch der katholische Diözesanadministrator Prälat Dr. Bertram Meier und Augsburgs evangelische Regionalbischof Axel Piper spendeten den Weihnachtssegen.

1 von 79

Natürlich durfte auch ein Festessen nicht fehlen. Schweinebraten mit Spätzle und Blaukraut, alternativ eine vegetarische Speise wurden durch die Helfer und die zahlreichen Mitarbeiter der Gaststätte gereicht.

Die Trägerschaft hatte wieder des SKM Augsburg mit Unterstützung des Fördervereins Wärmestube übernommen.

Alle Fotos: Christoph Bruder