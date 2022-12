Nicht nur wegen des Weihnachtsfests ist der 24. Dezember fest im Augsburger Veranstaltungskalender verankert. Bei der traditionellen Augsburger Stadtweihnacht kommen einige hundert Menschen in der Rosenaugaststätte zu einem weihnachtlichen Abendessen an Heiligabend zusammen. Ein besonderes Weihnachtserlebnis für all jene, die wenig zum Leben haben, einsam oder ohne Wohnung sind.

Traditionsgemäß findet seit 1964 die sogenannte Augsburger Stadtweihnacht am Heilgen Abend statt. Eingeladen sind zu diesem besonderen Weihnachtsfest bedürftige Menschen, also an all diejenigen, die wenig zum Leben haben, kein richtiges Zuhause Ihr Eigen nennen oder einsam sind. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte dieses Jahr wieder gemeinsam gefeiert werden.

Mit dem Bundesabgeordneten Dr. Volker Ullrich, dem Landtagsabgeordneten Andreas Jäckel Oberbürgermeisterin Eva Weber und Vertreter aus dem Stadtrat waren auch namhafte Politiker zur Veranstaltung gekommen. Der katholische Bischof Dr. Bertram Meier und Augsburgs evangelische Regionalbischof Axel Piper spendeten den Weihnachtssegen.

Fotos: Christoph Bruder 1 von 59

Auch der FCA beteiligte sich und hatte ein zum Anlass passendes Geschenk für alle Teilnehmenden parat haben und mit der Bereitstellung eines Shuttle-Service für eine optimale Teilnahme gesorgt.