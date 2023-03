Schönes Leben mit treuem Partner – Brauhaus Riegele verlängert um weitere zwei Jahre mit den Augsburger Panthern

Das Brauhaus Riegele bleibt den Augsburger Panthern bis mindestens 2025 als Premiumpartner treu. Brauereichef Sebastian Priller-Riegele gab den Clubverantwortlichen seine Zusage für eine ligaunabhängige Fortsetzung des langjährigen Sponsorings.

„Echte Partnerschaft zeigt sich im Umgang mit Niederlagen. Die Augsburger Panther und das Brauhaus Riegele verbindet eben eine so lange Zeit, dass die Ligazugehörigkeit keine Rolle spielt. Einmal Augsburger Panther, immer Augsburger Panther“, so Sebastian Priller-Riegele über die Partnerschaft der beiden Augsburger Institutionen trotz des möglichen Abstiegs der Panther in die DEL2.

Das Brauhaus Riegele wirbt weiterhin mit seiner Marke „Original Spezi“ auf der Trikotschulter und in einem Bullykreis. Diese beiden großen Werbemaßnahmen werden ergänzt von einem Mix an weiteren Logopräsenzen von Riegele und Spezi. Auch mit einer eigenen Unternehmensloge ist das traditionsreiche Augsburger Brauhaus weiterhin im Curt-Frenzel-Stadion bei allen Pantherheimspielen vertreten. Neben Spezi werden die beliebten und vielfach prämierten Biere im CFS ausgeschenkt. Die Augsburger Panther verfügen mit „Panther Pur“ zudem weiterhin über ein eigenes Bier. Mit über 13 % Stammwürze hat es die Kraft des Malzes in sich und seine tiefdunkle Farbe passt perfekt zu den Panthern. Die Bierspezialität wird weiterhin exklusiv im Curt-Frenzel-Stadion erhältlich.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: „Das Brauhaus Riegele blickt in Augsburg auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Auch unsere Partnerschaft leben wir schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Wir schätzen nicht nur die Qualität der Riegele-Produkte, sondern vor allem das loyale und freundschaftliche Verhältnis zu Familie Priller-Riegele, die unseren Club seit jeher mit viel Leidenschaft und Begeisterung unterstützen.“

Zwei Spieler vor Rückkehr

Unterdessen gehen die Planungen für den neuen Kader weiter. Ein möglicher Neuzugang könnte aus Memmingen kommen. Mittelstürmer Donat Peter absolvierte in den letzten knapp drei Jahren 120 Spiele für die Indians in der Oberliga. Der gebürtige Ungar mit deutscher Spielberechtigung möchte ein Angebot aus der DEL2 annehmen, Gerüchte zu Folge konnte dieses aus Augsburg kommen. Das Curt-Frenzel-Stadion ist Peter bereits bekannt, war er doch vor seiner Zeit im Allgäu für die AEV-DNL-Mannschaft auf dem Eis gestanden. Mit seinen 22 Jahren würde Peter in das dringende U-Kontigent eines Zweitligakaders fallen.

In diese Kategorie fällt Alexander Oblinger nicht mehr, doch auch der gebürtige Augsburger steht wohl vor einer Heimkehr. Der 34-jähre Angreifer verließ das Curt-Frenzel-Stadion schon im Nachwuchsaöter, spielte noch nie als Panther. Dies könnte sich für den Deutschen Meister von 2014 (mit Ingolstadt) nun ändern. Oblinger wird die Kölner Haie verlassen und dem vernehmen nach beim AEV anheuern.