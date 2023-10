Scholz begrüßt Hilfstransporte für Gazastreifen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die ersten Hilfstransporte für den Gazastreifen begrüßt. „Es ist gut und wichtig, dass jetzt erste humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza kommt“, schrieb Scholz auf Twitter in deutscher und englischer Sprache. „Sie brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente – wir lassen sie nicht allein.“

Olaf Scholz am 19.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung setze sich weiter „über alle Kanäle dafür ein, das Leid in diesem Konflikt zu lindern“. Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen war am Morgen für etwa 20 Lkw mit Hilfsgütern geöffnet worden, was US-Präsident Biden mit Israel und Ägypten ausgehandelt haben soll. Israel hatte nach dem Anschlag der Hamas mit weit über tausend Todesopfern seine Grenzübergänge zum Gazastreifen teilweise zuerst zurückerobern müssen und sie danach geschlossen.