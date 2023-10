Scholz empfängt Emir von Katar im Kanzleramt

Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, ist am Donnerstagmittag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen worden. Bei dem Termin sollen nach Angaben der Bundesregierung im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens die bilateralen Beziehungen, sowie „regionale und internationale Sicherheits- und Wirtschaftsfragen“ im Mittelpunkt stehen. Eine Pressekonferenz vor oder nach dem Gespräch war nicht geplant.

Tamim bin Hamad Al Thani und Olaf Scholz am 12.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

Der Emir war am Vormittag bereits mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammengekommen. Der Empfang des Staatsoberhaupts von Katar war im Vorfeld mit Blick auf den Angriff auf Israel auf scharfe Kritik gestoßen, da das Emirat als einer der größten Geldgeber der Hamas gilt. Zuletzt wollte Katar nach eigenen Angaben allerdings auch als „Vermittler“ in dem Konflikt auftreten. Für Deutschland hat das Land zudem zuletzt aus wirtschaftlicher Sicht an Bedeutung gewonnen, da sich Berlin unter anderem um Flüssiggas als Ersatz für russisches Gas bemüht. Scholz hatte den Termin am Donnerstagmorgen in seiner Regierungserklärung gegen Kritik verteidigt: „Es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können“, sagte er. „Wir tun dies im Übrigen in enger Abstimmung mit Israel und für diejenigen, die von der Hamas entführt wurden.“