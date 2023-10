Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach dem Großangriff der Hamas ein Betätigungsverbot für die Organisation in Deutschland angekündigt. Zudem werde man Vereine wie Samidoun verbieten, sagte er am Donnerstag in einer Regierungserklärung zur Lage in Israel. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.