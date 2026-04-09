Scholz soll Leo-Baeck-Medaille erhalten

Altbundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll für seine Verdienste um das jüdische Leben in Deutschland mit der Leo-Baeck-Medaille ausgezeichnet werden. Er soll den Preis des Leo-Baeck-Instituts am 28. April in New York erhalten, wie der „Tagesspiegel“ (Donnerstagausgabe) berichtet. Als Laudator ist der frühere US-Außenminister Anthony Blinken vorgesehen.

„Mit der Leo-Baeck-Medaille ehren wir das Engagement des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz für die Bewahrung der Geschichte und Erinnerung der deutschsprachigen Juden sowie seine Unterstützung für jüdisches Leben im heutigen Deutschland“, sagte David Marwell, der Präsident des Leo-Baeck-Instituts, der Zeitung. Das Leo-Baeck-Institut habe in der Vergangenheit eine Reihe weiterer deutscher Amtsträger „für ihre Unterstützung unserer Mission zur Bewahrung und Förderung der Geschichte und Kultur deutschsprachiger Juden ausgezeichnet, darunter die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer“.

Das Leo-Baeck-Institut New York ist eine Forschungsbibliothek und ein Archiv, das sich der Geschichte des deutschsprachigen Judentums widmet. Es gehört zu den bedeutendsten Sammlungsstätten von Primärquellen und Forschungsmaterial zum jüdischen Leben Mitteleuropas in den Jahrhunderten vor dem Holocaust. Weite Teile des Archivs sind digitalisiert und über den Katalog frei zugänglich.