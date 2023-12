Scholz telefoniert mit Mitglied des israelischen Kriegskabinetts

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag mit dem israelischen Minister und Mitglied des Kriegskabinetts, Benny Gantz, telefoniert. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung am Freitagabend mit. In dem Gespräch habe Gantz den Kanzler über die jüngste Lageentwicklung in Gaza und an Israels Nord-Grenze informiert.

Olaf Scholz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Scholz habe sich für eine nachhaltige Verbesserung der humanitären Lage der Menschen im Gazastreifen ausgesprochen. Es bestehe weiterhin die „dringende Notwendigkeit“, das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen, so Scholz. Zudem habe der Kanzler erneut unterstrichen, dass eine regionale Ausweitung des Konfliktes vermieden werden müsse.

Diesbezüglich habe Scholz Gantz über seine diplomatischen Bemühungen unterrichtet, so der Sprecher der Bundesregierung.