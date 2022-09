Scholz Verbringt Corona Isolation Komplett Im Kanzleramt

Bundeskanzler Olaf Scholz verbringt seine Corona-Isolationszeit komplett im Kanzleramt. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte der SPD-Politiker, die kleine Wohnung dort „bietet sich an, weil ich von hier aus meiner Arbeit gut nachgehen kann“.

Besondere Umstände mache dies keine. „Ich habe hier alles, was ich brauche“, sagte Scholz. Hunderttausende Bürger hätten in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Quarantäne oder Isolation verbracht, „da muss ich kein Aufhebens drum machen“, sagte er. Auf ärztlichen Rat nehme er Paxlovid, so der Bundeskanzler.

„Das Medikament kann helfen, die Ausbreitung des Virus im Körper zu unterdrücken.“ Gesundheitlich gehe es ihm „den Umständen entsprechend ganz gut“. Die Infektion scheine eher mild zu verlaufen. Um die abgesagten Termine tue es ihm leid.

„Nun nutze ich die Zeit, um intern Vieles zu bewegen“, sagte der Bundeskanzler in dem per Videoschalte geführten Gespräch.

Foto: Bundeskanzleramt bei Nacht, über dts Nachrichtenagentur