Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und ihm weiter deutsche Hilfe versichert. Deutschland werde nicht nachlassen, die Ukraine militärisch, aber auch politisch, finanziell und humanitär zu unterstützen, zitierte Regierungssprecher Steffen Hebestreit den Bundeskanzler.

Es gab zudem einen Austausch zur militärischen, humanitären und wirtschaftlichen Lage der Ukraine und Möglichkeiten der weiteren konkreten Unterstützung, einschließlich des Wiederaufbaus. In diesem Zusammenhang sprach Scholz auch über die Vorbereitungen für die Wiederaufbau-Konferenz in Berlin am 25. Oktober dieses Jahres. Mit Blick auf die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja waren sich der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident einig, dass die Sicherheit und der Schutz des Atomkraftwerks von größter Bedeutung sei und dass dem Bericht der Internationalen Atomenergieagentur und den dort empfohlenen Maßnahmen eine wichtige Rolle zukommt. Der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident verabredeten, weiter eng in Kontakt zu bleiben, so Hebestreit.

Foto: Olaf Scholz, über dts Nachrichtenagentur