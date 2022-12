Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich wenige Minuten nach der Vatikan-Mitteilung über das Ableben des früheren Papstes Benedikt, bürgerlich Joseph Ratzinger, geäußert. Als „deutscher“ Papst sei Benedikt XVI. für viele nicht nur hierzulande „ein besonderer Kirchenführer“ gewesen.

„Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen“, teilte Scholz am Samstag mit. „Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus“, so der deutsche Kanzler. Benedikt war am Silvestertag nach offizielle Angaben um 9:34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Von 2005 bis zu seinem Amtsverzicht im Jahr 2013 war er Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Foto: Olaf Scholz, über dts Nachrichtenagentur