Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstagmorgen zu einer Südamerika-Rundreise gestartet. Auf dem viertägigen Programm stehen Argentinien, Chile und Brasilien.

Themen sind laut Bundesregierung klimaneutrales Wirtschaften, Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff, Rohstoffhandel und ein Wiederbeleben des Amazonas-Schutzes. In Buenos Aires steht nach der Landung am Samstagabend zunächst ein Gespräch mit Argentiniens Präsident Alberto Fernández auf dem Programm, am Sonntag folgen Gespräche mit Vertretern der argentinischen Gesellschaft und der Besuch eines VW-Werkes. In Chile folgen unter anderem Gespräche mit Wirtschaftsvertretern aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Ab Montagabend deutscher Zeit ist Scholz in Brasilien, wo neben einem Treffen mit dem neuen Präsidenten Lula insbesondere weitere Treffen mit Wirtschaftsvertretern geplant sind, aber auch eine Führung durch die Planstadt Brasilia.

Am Mittwochmorgen um 6 Uhr landet der Kanzler wieder in Berlin.

Foto: Regierungsjet, über dts Nachrichtenagentur