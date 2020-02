Schon wieder: Frau in Lechhausen bezahlt fast 1000 Euro an betrügerischen Rohrreiniger

Eine 63-Jährige suchte am Montagmorgen im Internet nach einem Rohrreiniger und entdeckte dabei die Handynummer eines Anbieters. Schließlich bestellte die Frau dort telefonisch einen Rohrreiniger und dieser kam wie vereinbart gegen 10:00 Uhr zu ihrer Wohnung in der Landwehrstraße.

Nachdem der Rohrreiniger an den Abflüssen in der Küche und im Bad tätig war, gab er vor, seine Arbeit kurz unterbrechen zu müssen. Er stellte der 63-Jährigen eine Rechnung von fast Eintausend Euro und verlangte eine Barzahlung vor Ort. Als die Frau die hohe Rechnung bezahlt hatte, gab der Rohrreiniger an, in einer Stunde wieder zu kommen, um seine Arbeit fortzusetzen.

Da der Rohrreiniger entgegen seiner Zusage nach einer Stunde nicht mehr erschien, rief die Frau erneut unter der Handynummer des Anbieters an. Hier wurde ihr Anruf jedoch abgewiesen.

Der angebliche Rohrreiniger war circa 55 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und hatte einen Oberlippenbart. Er sprach Hochdeutsch mit bayerischem Akzent und führte einen Werkzeugkasten mit sich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.